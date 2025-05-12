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Cide’de Spor Gelişimi İçin Ziyaret

SPORUN GELİŞİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, 1. Amatör Lig’de yer alan Cide Belediyespor takım kaptanı Muhammet Günü’nü ziyaret etti. Bu görüşme sırasında ilçede sporun gelişimi ve gençlerin sportif faaliyetlere daha aktif katılımı hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Takım kaptanı Muhammet Günü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Cide’de sporu daha ileriye taşımak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu tür destekler bizleri motive ediyor.” dedi.

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