Cide’de Takla Atan Araç İnceleniyor

KAZA SIRASINDA PARK HALİNDEKİ ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Olay, saat 01.30 civarında Cide sahil yolunda gerçekleşti. Asım K. tarafından kullanılan 34 CRP 290 plakalı otomobil, park halindeki 06 COP 419 plakalı araca çarparak takla attı.

SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA ARACINDAN ÇIKTI

Kaza sonucunda yaralanma yaşanmayan sürücü Asım K., ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine intikal eden çekici, kazaya karışan iki aracı olay yerinden kaldırdı. Polis ekipleri, kazanın nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı.