Cide’deki Bahçe, Çocukluk Anılarını Yaşıyor

ÇOCUKLUĞA YOLCULUK

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşayan bir vatandaş, çocukluğuna olan özlemini yeniden yaşamak için bahçesini adeta bir müzeye dönüştürüyor. 45 yaşındaki Hasan Yılmaz, Cide’nin Kumluca Mahallesi’nde 4 yıl önce bir hobi bahçesi kurmaya karar verdi. Çocukken kullandığı eşyaları, aletleri ve oyuncakları toplamak için kolları sıvayan Yılmaz, bahçesini anılarıyla donatmaya başladı. Aynı zamanda büyüdüğü döneme ait ahşap evin de minyatür modelini yaptı. Yılmaz, bu süreçte ailesi ve dostlarıyla birlikte bahçesinde eski günleri anarak vakit geçiriyor.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ

Bahçesini 4 yıl boyunca gözle görülür bir özenle düzenleyen Yılmaz, çocukluğuna gidebildiğini belirtiyor. Uzun araştırmalar sonucu artık üretimi olmayan birçok eşyayı bulacağını ifade eden Yılmaz, bahçesini görenlerin büyük bir beğeniyle eski günleri hatırladığını aktarıyor. “Bulduğum köy eşyalarını, insanların geçmişte kullandıkları aletleri bahçemde toplamaya çalıştım. Ailemle birlikte bir hobi bahçesi kurdum. Elimden geldiği sürece gelen misafirlerimi de ağırlamaya gayret ediyorum. Burası ticari hedeflerle kurulmadı, bir hobi bahçesi olarak yapıldı. Sosyal medyada sıkça, ‘nerede kaldı eski ramazanlar, eski bayramlar’ paylaşımlarını görüyoruz. Benim de çocukluğuma dair özlemlerim vardı. Bu nedenlerle araştırmalar yaptım. İnternet ve sosyal medyadan edindiğim bilgilerle geçmişteki birçok eşyayı buldum ve bunları tekrar bir araya getirmeye çalıştım. Örneğin, bir köy evinin minyatürünü 3 günde inşa ettik. Maliyeti ne olursa olsun bu olacak dedim.” diyor.