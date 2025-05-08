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Cide İmam Hatip Lisesi’nde Fuar Açıldı

CİDE’DE BİLİM FUARI AÇILDI

Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hayata geçti. Okul Müdürü Cengiz Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada fuarın, TÜBİTAK tarafından onaylanan 19 proje ile fen bilimleri öğretmeni Özge Ergün’ün liderliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

ÖĞRENCİLERİN BİLİME İLGİSİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Yaşar, “Öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak amacıyla bu ve benzer çalışmaları yürütüyoruz” diyerek, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

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