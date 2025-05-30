Cide-İnebolu Yolu Heyelan Nedeniyle Kapalı

KASTAMONU’DA HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIM KAPANDI

Kastamonu ilinde Cide-İnebolu kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cide-İnebolu yolunun 56-57. kilometrelerinde heyelan olayının yaşandığı aktarıldı.

KÜÇÜK ARAÇLARA ALTERNATİF ROTA SUNULDU

Yapılan açıklamada, “Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır.” cümlesine yer verildi. Bu durum, bölgedeki ulaşımın alternatif yollarla devam etmesini sağlıyor.