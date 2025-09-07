Çift, Düğün Fotoğrafı İçin Asfalt Alanını Seçti

ÇİFTİN ŞAŞIRTAN DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM YERİ

Çanakkale’de bir çift, damadın operatör olarak görev yaptığı sıcak asfalt dökme çalışmalarının bulunduğu alanda düğün fotoğraflarını çektirdi. Cengiz Köse ile Buket Baş çifti, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Ancak çiftin düğün fotoğraflarını çekmek için seçtiği mekan, birçok kişiyi şaşırttı.

İLÇEDE FARKLI BİR DÜĞÜN FOTOĞRAFI DENİZİ

Cengiz Köse, Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde sürücü operatörü olarak çalışıyor. Düğün fotoğrafı çekim yeri olarak, günlük hayatının bir parçası olan çalışma alanını tercih etti. Bu sefer iş makineleriyle değil, eşiyle birlikte düğün fotoğraflarını çektirmek için orada bulundu. Biga Kayapınar-Ağaköy yolunda sıcak asfalt dökme çalışmalarının sürdüğü sırada çift, renkli anılara sahne olan düğün fotoğrafı çekimini gerçekleştirdi.

DÜĞÜN TÖRENİ GÜNDOĞDU KÖYÜ’NDE

Fotoğraf çekiminin ardından Cengiz Köse ve Buket Baş çifti, Biga ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde düzenlenen düğün töreni ile evlenerek dünyaevine girdi. Düğünleri sonrası, çiftin ve davetlilerin yüzlerindeki mutluluk, sıcak asfalt dökme alanında başlayan bu özel anın ne kadar farklı bir deneyim sunduğunu gösteriyor.