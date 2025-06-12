“Çift Kişilik Oda” Afişi Yayınlandı

YENİ DİZİ AFİŞİ YAYINLANDI

Yaz ekranlarına damga vurmaya hazırlanan “Çift Kişilik Oda” dizisinin sosyal medya afişi yayımlandı. Afişte başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan bir arada yer alıyor. Bu ikilinin güçlü ekran kimyası, izleyicilerin merakını artıran atmosferle öne çıkıyor. Dikkat çeken renk paleti ve görsel dili, dizinin romantik ve sürükleyici tonuna dair ipuçları taşıyor. İzleyiciler, “Çift Kişilik Oda”nın 3. bölüm tek parça izleme linkinin olup olmadığını merak ediyor.

DİZİDEKİ HİKAYE VE KARAKTERLER

Komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”, küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmayı hayal etmesi etrafında dönüyor. Mirasçılardan Kaan (Ulaş Tuna Astepe), üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak amacıyla geri dönüyor. Nilüfer ve Kaan’ın yolları burada kesişiyor ve bu karşılaşma her şeyi değiştiriyor.

Dizinin kadrosunda Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın yanı sıra Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor. İzleyiciler, “Çift Kişilik Oda” dizisinin bölümlerini NOWTV platformlarından izleyebiliyor.

GELİŞEN OLAYLAR

Nilüfer, Gamze’yi Kaan’ın ona aşık olduğuna inandırıyor. Ancak Kaan, Gamze’yi uzak tutmakla onu görevlendiriyor. Gamze ise Kaan ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiriyor. Bu arada Kaan, otelde 50 kişinin işten çıkarılması gerektiğini açıklıyor. Sevil ve Kaan arasındaki gerginlik artarken, tüm çalışanlar Kaan’dan nefret ediyor. Nilüfer, atılmaktan kurtarmak için bir plan yapıyor fakat planları beklenildiği gibi gitmiyor.

Kral dairesindeki beklenmedik karşılaşmanın ardından Kaan ve Nilüfer arasında bir kavga çıkıyor. Nilüfer, Kaan ile birlikte çalışmak istemediğini söylediğinde Sevil tarafından hapse attırılmakla tehdit ediliyor. Nilüfer, zorla kral dairesinin uşağı olarak Kaan’ın hayatına giriyor. Kaan’ın sert tavırları ve Sevil’in tehditleri arasında kalan Nilüfer, bir yandan Kaan’a karşı beklenmedik bir çekim hissediyor. Bu durum, Nilüfer’i tehlikeli bir oyunun parçası haline getiriyor.