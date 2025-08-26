Çift Kişilik Oda, Eylül 2025’de Başlıyor

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çift Kişilik Oda’nın 2025-26 sezonunun yakında başlaması bekleniyor. Dizinin prodüksiyon çalışmaları yaz döneminde tamamlanacak ve bu süreç sonunda ekranlarda yer alacak. Çift Kişilik Oda, geçmiş sezonlarda olduğu gibi hafta içi prime time kuşağında izleyicilerle buluşmayı hedefliyor ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alması bekleniyor.

BASLANGIÇ TARİHİ AĞUSTOS SONUNDA YAYINLANACAK

Çift Kişilik Oda’nın 2025-26 sezonunun, televizyon yayın takvimine göre Eylül 2025’in ilk haftasında başlayacağı planlanıyor. Prodüksiyon sürecinin yaz aylarında tamamlanmasıyla birlikte, tanıtım fragmanlarının Ağustos ayının sonlarında izleyicilerin karşısına çıkması öngörülüyor. Dizi yine önceki sezonlarda olduğu gibi hafta içi prime time kuşağında yayında olacak.

POPÜLERLİK GÜÇLENİYOR

Çift Kişilik Oda, daha önce yayınlandığı her sezon boyunca reyting listelerinde üst sıralarda kalmayı başardı. İzleyicilere sunduğu dram, aşk, gerilim ve dostluk ögeleri, dizinin popülaritesini artırdı. Sosyal medyada en fazla konuşulan diziler arasında yer alması da bu popülerliği pekiştiriyor. 2025-26 sezonunda da aynı kanalda yayınlanmaya devam edecek olan dizi, her akşam saat 20.00’de ekrana gelerek rakip yapımlara karşı sağlam bir alternatif oluşturmaya hazırlanıyor. Çift Kişilik Oda, Eylül ayında gösterim hayatına başladığında yine milyonları ekran başına toplayacak.