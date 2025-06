“Çift Kişilik Oda” Heyecanla Bekleniyor

DİZİNİN AFİŞİ YAYINLANDI

Yaz döneminin en çok konuşulacak projelerinden biri olan “Çift Kişilik Oda”nın merakla beklenen afişi görücüye çıktı. Afişte, dizinin başrollerini paylaşan Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan, uyumları ve enerjileriyle ekranın yeni gözde çifti olma sinyali veriyor. Dizi, “King the Land” adlı eserin uyarlaması olarak dikkat çekiyor. Çift Kişilik Oda 4. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ise merak konusu.

KONUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”da, küçük yaşta ailesini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) tek hayali, anne ve babasının işlettiği Lutesya Otel’inde çalışmaktır. Otelin mirasçısı Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü mekandan intikam almak amacıyla geri döner. Kaan ve Nilüfer’in yolları burada kesişirken, ikilinin hayatları asla aynı olmayacak. Başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın üstlendiği dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi başarılı isimler yer alıyor.

FRAGMANLAR NOTV’DE TAKİP EDİLEBİLİR

Çift Kişilik Oda 4. bölüm fragmanı şu ana kadar yayınlanmadı. Dizi fragmanlarını takip etmek için NOW TV platformlarını kullanabilirsiniz. Nilüfer, Gamze’yi Kaan’ın ona aşık olduğuna inandırmıştır. Kaan, Gamze’yi uzak tutmak için Nilüfer’i görevlendirirken, Gamze her fırsatta Kaan ile yakınlaşmaya çalışıyor. Bu arada Kaan, otelde 50 kişinin işten çıkarılması gerektiğini duyurur ve böylece Sevil ile Kaan arasındaki gerilim daha da tırmanır. Tüm çalışanlar Kaan’a karşı büyük bir nefret beslemektedir. Nilüfer, çalışanların işten çıkarılmaması için bir plan yaparken her şey beklediği gibi gitmez.

ENTRİKALARLA DOLU BİR DÜNYA

Sıradan hayatına elveda diyen Nilüfer, Lutesya Oteli’nin gösterişli ve entrikalarla dolu dünyasına adım atmaktadır. Ancak, otelin gizemli varisi Kaan Tunca’nın beklenmedik gelişi, Nilüfer’in tüm hayallerini altüst eder. Değerli bir mücevherin çalındığı büyük bir lansman gecesi, Nilüfer’i tüm şüphelerin merkezine yerleştirirken, Kaan ile üvey ablası Sevil arasındaki güç mücadeleleri, Kaan ve Nilüfer’i kaderlerini birleştirecek ortak bir maceraya sürükleyecek.