Çift Kişilik Oda, Kaan ve Nilüfer

DİZİ KADROSU VE TEMASI

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan’ın paylaştığı “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosunda Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Komedi türündeki dizide, Küçük yaşta anne babasını kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, ebeveynlerinin işlettiği Lutesya Otel’de çalışmak. Otelin varislerinden Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) yönetimindeki otele intikam almak amacıyla geri dönüyor. İkili burada yolları kesiştiğinde hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.

KARAKTERLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Nilüfer, Gamze’yi Kaan’ın ona aşık olduğu konusunda ikna etmiştir. Kaan, Gamze’yi uzak tutması için Nilüfer’i görevlendirir. Fakat Gamze, Kaan ile yakınlaşmak amacıyla her anı değerlendirmektedir. Bu sırada Kaan, otelde 50 çalışanın işten çıkarılması gerektiğini açıklar. Sevil ve Kaan’ın ilişkisi iyice gerilirken, otel çalışanları Kaan’dan nefret eder. Nilüfer, çalışmaları atılmaktan kurtarmak için bir plan yapar, ancak işler planladığı gibi gitmez. Kral dairesindeki beklenmedik bir karşılaşma sonrasında Kaan ve Nilüfer arasında bir kavga yaşanır.

Nilüfer, Kaan ile çalışmak istemediğini söyleyince Sevil, onu hapse attırmakla tehdit eder. Bu durumda Nilüfer, zorla kral dairesinin uşağı olarak Kaan’ın hayatına girmek zorunda kalır. Kaan’ın emirleri ile Sevil’in tehditleri arasında kalan Nilüfer, Kaan’a karşı beklenmedik bir çekim hissetmektedir. Bu durum, Nilüfer’i tehlikeli bir oyunun parçası haline getirir. “Çift Kişilik Oda” dizisini NOWTV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.