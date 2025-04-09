“Çift Kişilik Oda” Kore Uygulaması

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ı başrolde buluşturan “Çift Kişilik Oda” dizisi, yayın hayatına girmeden önce orijinal hikâyesiyle dikkat çekti. İzleyiciler, dizinin hangi yapımdan alındığını ve senaryosunun özgün mü uyarlama mı olduğunu merak ediyor. Özellikle Kore dizilerine olan ilginin artmasıyla, “Çift Kişilik Oda”nın bir Güney Kore yapımından esinlenip esinlenmediği sıkça tartışılıyor.

DİZİNİN UYARLANDIĞI YAPIM

Yeni yerli dizi hangi yabancı projeden esinleniyor? “Çift Kişilik Oda” dizisi, gerçekten bir Kore yapımı mı? Bu soruların yanıtı, dizinin orijinal versiyonuna dair detaylarla ortaya çıkıyor. “Çift Kişilik Oda” dizisi, Güney Kore yapımı “King The Land” adlı diziden uyarlanmıştır. Romantik komedi türündeki bu yapım, büyük bir otel zincirinin varisi ile otelde çalışan bir kadının hayatlarının kesişimine odaklanıyor. Türk versiyonunda ise Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan başrolde yer alıyor ve hikâye yerel dinamiklere uyarlanarak izleyiciyle buluşturuluyor. Güney Kore dizilerinden yapılan uyarlamalara artan ilgi, “Çift Kişilik Oda”nın da merak edilen projeler listesine girmesine neden oldu.