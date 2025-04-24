Çift Yumurta İkizi Kartın Kardeşler Hedefliyor

HEDEF OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Bolu’da artistik cimnastik alanında mücadele eden çift yumurta ikizi Kartın kardeşler, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna hazırlanıyor. 19 yaşındaki milli sporcular Metehan ve Emirhan Kartın, Türk Bayrağı’nı dünya genelinde dalgalandırmayı hedefliyor. 6 yaşında yetenek taramasında keşfedilen kardeşler, 13 yıldır artistik cimnastik branşında birçok ulusal ve uluslararası başarı elde etti. Emirhan Kartın, en son Katar’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda bronz madalya kazandı. Antrenmanlarına birlikte devam eden Kartın kardeşler, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etme gayesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

ÇOCUKLUKTAN BUGÜNE REKABET

Metehan Kartın, 13 yıl boyunca cimnastikle ilgilendiğini vurgulayarak, “Çocukluğumuzdan bu yana sürekli yarışıyoruz. Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandım. En son İSEF’e gidip orada atlama masasında ikinci, paralel aletinde de üçüncü oldum,” şeklinde konuştu. Kartın, kardeşiyle uyumlu çalıştıklarını, arada rekabetin oluştuğunu da belirtti. İkiz kardeşinin yanında yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri anlatan Metehan, “İkizimle oturup kahve içmekten arabayı yıkamaya kadar birçok aktivitemiz oluyor. Arabayı yıkamak bizim en sevdiğimiz bir aktivite,” diye ekledi.

CİMNASTİĞE BAŞLANGIÇ

Emirhan Kartın, cimnastiğe kardeşi Metehan sayesinde başladığını ifade ederken, “Spora yüzme ile başlamıştım. 6 yaşındaydım, burada tribünde oturuyordum ve beni cimnastiğe aldılar. O günden beri 13 yıldır devam ediyorum,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, cimnastikte elde ettiği başarıları da aktaran Emirhan, “Balkan Şampiyonası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalyam var. Dünya Kupası’nda atlama masasında üçüncülük elde ettim. Kulüpler Türkiye Şampiyonası için Antalya’ya gidiyoruz. Çalışmalar güzel gidiyor. Avrupa takımı belirlenirken yer hareketlerinde ve atlamada birinci olarak takıma girmeyi ve ülkemizi orada gururlandırmayı istiyorum,” dedi.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU HEDEFİ

Kartın kardeşler, olimpiyat şampiyonluğunun kendileri için en büyük hedef olduğunu belirterek, “Olimpiyat şampiyonluğu atlama masasında olabilir. Kendimizi göstermeyi, ülkemizi gururlandırmayı ve bayrağımızı dalgalandırmayı istiyoruz. Bunun yanı sıra, Avrupa ve dünya çapında da başarı elde etmek istiyoruz. Türkiye Şampiyonası bu hafta sonu yapılacak ve Avrupa takımına seçilmek için önceliğimiz bu,” dediler.

REKABETİN GETİRDİĞİ BAŞARI

Cimnastik antrenörü İbrahim Bulut, Kartın kardeşlerin birbirleriyle inanılmaz bir rekabette olduğunu belirtti. “Üç ay öncesine kadar gençler kategorisindeydiler, şimdi büyükler kategorisine geçtiler. Her ikisi de milli takım kadrosunda yer aldı. Emirhan, yerde finale kaldı ancak finalde istediği sonucu elde edemedi. Doha’daki Dünya Kupası’nda Emirhan, atlama aletinde üçüncülüğü kazandı. Hızlı bir başlangıç yaptılar ve inşallah bu istikrarlı çıkışlarıyla dünya ve olimpiyat madalyaları da gelecektir,” şeklinde konuştu.