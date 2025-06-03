Çiftçi Emeği Değersizleşmiştir, Umudu Tükenmiştir

sosyal medya üzerinden fiyat açıklamaları

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2025 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurmasını eleştirdi. Durmaz, “Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı veya Bakan seviyesinde duyurulan fiyatların bu yıl ikinci kez sadece sosyal medya üzerinden açıklanması, iktidarın bu fiyatlardan memnun olmadığını itiraf ettiğinin de göstergesidir. Ama çiftçi zaten memnun değil; üretici sahipsiz, emeği değersizleştirilmiş, umudu tüketilmiştir” ifadelerini kullandı.

fiyat artış oranları yetersiz

Durmaz, açıklamada TMO’nun belirlediği fiyatların ve destek ödemelerinin yetersiz olduğunu belirtti. “Makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 TL, arpa içinse 11 bin TL fiyat belirlenmiş, buna ton başına 2 bin 520 TL destek ödemesi eklenmiştir. Ancak bu artış oranları, buğdayda yüzde 22,7, arpada yüzde 37,5 seviyesinde kalmıştır” dedi. Yüksek enflasyon ortamında bu artışların gerçekçi olmadığını vurgulayan Durmaz, çiftçinin girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etti.

üreticinin karşılaştığı zorluklar

Durmaz, üreticinin yalnızca üretim yapmakla kalmadığını, depolama, nakliye, işçilik ve finansman baskısıyla da boğuştuğunu belirtti. “Böyle bir ortamda, hububat fiyatlarının destek dahil 16 bin TL seviyelerinde tutulması, çiftçiye ‘üretme’ demektir. Çiftçi memnun değil, üretici sahipsiz, emeği değersizleştirilmiş, umudu tüketilmiştir” diyen Durmaz, alım fiyatlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Desteklerin alım fiyatının bir parçası gibi sunulmaması ve çiftçiye net olarak yansıtılması gerektiğini kaydetti.

sürdürülebilir tarım politikaları

Ayrıca, ödeme sürelerinin 30 günü geçmemesi gerektiğini ifade eden Durmaz, TMO ödemelerinin hızlı ve güvence altında gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. CHP olarak üretimin sürdürülebilirliği için her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Durmaz, “Bu ülke ithalatla değil, emekle kalkınır. Tarım stratejik bir alandır ve ihmalin bedelini sadece üretici değil, tüm halk öder” sözleriyle tarım politikalarındaki ihmalin sonuçlarına dikkat çekti.