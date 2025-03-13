Çiftçi Hüseyin Yağız’ın Tohum Mağduriyeti İddiası

ÇİFTÇİ HÜSEYİN YAĞIZ’IN ŞİKAYETİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde kooperatiften satın aldığı 30 kilo yonca tohumlarının bozuk olduğunu ve tarlasında yetişmediğini belirten çiftçi Hüseyin Yağız, “Komşum biçiyor, ben bakıyorum” diyerek Ekim ayından bu yana kooperatifin kendisini oyaladığını ve sorunu çözmediğini dile getirdi. Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde uzun yıllardır çiftçilik yapan 62 yaşındaki Yağız, yaklaşık 27 yıldır ortağı olduğu 200 Sayılı Aydın Tarım Kredi Kooperatifi’nden 2024 yılı Ekim ayında 30 kilo yonca tohumu temin etti. Aynı zamanda tohumları eken ve işleyen komşusunun ürünleri hasat etmeye hazırlanırken, Yağız’ın ektiği ürünlerin çıkmadığını fark etti.

TİCARİ İNCELEME GECİKİYOR

Yağız, yaşadığı sorunun ardından kooperatif ile iletişime geçti, ancak kooperatif üzerinden tohumları veren firmanın yaptığı inceleme sonucunda bir sorun bulunduğu belirtilmedi. Ürünlerle ilgili takibe devam eden Yağız, tohumların hala yetişmediğini görmesi üzerine yeniden kooperatife başvurdu. İkinci inceleme sonrası firma yetkilileri, tohumların verimli olmayacağını, sökmesi gerektiğini ve yeni tohumların verileceğini söyledi. Bunun üzerine ekili tohumları kaldıran Yağız, yeni tohumların verilerek zararının karşılanmasını beklerken sürekli oyalandığını ifade etti.

TUTANAK VE FATURA SORUNU

Yağız, son olarak kooperatiften aldığı tohumun faturasını talep ettiğinde, fatura kesilmediğini öğrenince zarar tespitinin yapılamadığını ve devlet teşvikinden yararlanmanın da mümkün olmadığını belirtti. Yağız, yaşadığı süreci şöyle anlattı: “26-27 yıldır Aydın Tarım Kredi ortağıyım. Ekim ayında 30 kilo yonca tohumu aldım, 8 bin 100 lira ödedim. Faturam yok, bu yüzden devlet desteklerinden de yararlanamıyorum. Yan komşum hasat yaparken, benim tohumlarım çıkmadı.”

Yağız, yeni tohumlar için kendisini nasıl oyaladıklarını şu şekilde anlattı: “Geçen hafta kooperatife gittiğimde, müdür bana daha fazla beklememi söyledi. Daha sonra tekrar gittiğimde firmadan tohumların gelmediği belirtildi. Ben bu tohumu kooperatiften aldım, firmadan almamıştım. Fatura talebinde bulunduğumda, yanındaki memura, ‘Bunun faturasını verin’ dedi fakat fatura bulunamadı ve ‘Kesmeyi unutmuşuz’ dediler.”

Yağız, konuyla ilgili gerekli yerlere başvuracağını ve müdürden davacı olacağını da belirtti. “Ekim ayında bana verilen çıkış fişinden 3 torba tohumu teslim aldım. Bu durumda faturasız bir satış yapılmasını nasıl izah edebilirler?” diyerek, haklarını arayacak. “Yan komşum biçim yapıyor, ben bakıyorum. Zararımı kim karşılayacak?” şeklinde konuştu.