Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Başladı

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce başlatılan 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Ürün Güncellemesi başvuruları 15 Mart tarihi itibarıyla başlamış durumda. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, konu hakkında yaptığı açıklamada, “2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında tamamlanmış olup, tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesi için üreticilerimizin, 15 Mart – 15 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da il/ilçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.

ÜRETİM PLANI KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri bu yıl için planlama kapsamına alındı. İlgili üretim yılı doğrultusunda planlama kapsamındaki ürünlere, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen tarım havzalarında; kapsam dışında kalan ürünlere ise tüm havzalarda belirlenen kategoriye göre hesaplanan tutar üzerinden temel destek ödeniyor. Ayrıca, üretim planlamasındaki ürünlerin tarım havzası dışında yetiştirilmesi durumunda temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme desteği ödemesi yapılmıyor.

DENETİM VE KONTROL SÜREÇLERİ

Temel ve planlı üretim desteklemelerinde, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her üretim yılında planlama kapsamındaki ürünlerin tüm üretim alanları ve planlama dışındaki ürünlerin alanları örnekleme yöntemiyle denetlenecek. Bu kontrollerde coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, insansız hava aracı gibi teknolojik uygulamalar veya yerinde tespit yöntemleri kullanılacak. Ürünlerinde değişiklik bulunan çiftçilerin, başvurularını zamanında yapmamaları durumda mağduriyet yaşayabilecekleri vurgulanıyor. Bu nedenle üreticilerimizin belirtilen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamaları önemi taşırken, 2025 yılı ÇKS döneminde beyan edilen ürün bilgilerinde değişiklik olmayan çiftçilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulundukları belirtildi. Çiftçilerin, başvuru sürecinde dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılıyor.