Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmelik Değişti

Yeni DÜZENLEME İLE SULAMA VE KİRA İŞLEMLERİ GÜNCELLENDİ

Arazilerin sulama koşulları, kira süreçleri ve ürün değişiklikleri ile ilgili belgelendirme işlemleri üzerine yeni bir düzenleme yapılmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, kamuya ait araziler üzerinde üretim yapan çiftçiler, eğer kira sözleşmeleri yoksa “taahhütname” ile başvuru yapma imkanı bulacak.

TALEPLER İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ GEREKEN BİR KONU

Kamu arazileri için “taahhütname” ile başvuran çiftçilerin, tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri adına kira sözleşmelerini ibraz etmeleri zorunlu olacak. Bununla birlikte, çiftçiler belirtilen zaman diliminde de ürün değişikliği talebinde bulunma hakkına sahip. Bahsi geçen talepler, üretim yılı sonuna kadar ilgili tespit komisyonu tarafından incelenebilecek. Bakanlık, üretim bilgileri arasında herhangi bir farklılık tespit ederse, düzeltmeler yapma yetkisine sahip.

SULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN SON TARİH 30 HAZİRAN

Arazilerin sulama durumu ile ilgili değişikliklerin başvuruları her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise yine üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Kira fesih işlemleri sırasında, arazi üzerinde ürün bulunuyorsa kira sözleşmesi, ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek. 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları yarın başlayacak ve 31 Aralık’ta sona erecek. Yönetmelik ise Pazartesi günü yürürlüğe girecek.