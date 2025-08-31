Ekonomi

Çiftçi Kayıt Sistemi Değişikliği Yayınlandı

ARAZİLERDE YENİ DÜZENLEMELER

Arazilerin sulama durumları, kira işlemleri ve ürün değişikliği ile ilgili belgelendirme işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklikle birlikte, kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, eğer kira sözleşmesine sahip değillerse, “taahhütname” ile başvuru yapabilecek.

Kamu arazilerine “taahhütname” ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için kira sözleşmesini göstermeleri zorunlu olacak. Ayrıca, çiftçiler belirtilen sürelerin dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabiliyor. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Eğer Bakanlık tarafından üretim bilgilerinde bir farklılık tespit edilirse, resen düzeltmeler yapılacak.

Arazilerin sulama durumuna yönelik değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler, yine üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilecek. Kiralanan arazilerde ürün bulundurulması durumunda, kira fesih işlemleri ürünün hasat tarihi itibarıyla sonlanacak.

2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları yarın başlamış olacak ve 31 Aralık’ta sona erecek. Bu yönetmelik, Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

