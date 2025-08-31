Çiftçi Kayıt Sistemi Değişiklikleri Yayımlandı

ARAZİ SULAMA DÜZENLEMESİ YAPILDI

Arazilerin sulama durumu, kira işlemleri ve ürün değişiklikleri ile ilgili belgelendirme işlemlerini kapsayan yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayınladı. Yapılan değişiklikler kapsamında, kamusal arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmeleri bulunmadığında “taahhütname” ile başvuru yapma imkanı elde ediyor.

Kamuya ait arazilere “taahhütname” ile başvuran çiftçilerin, tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri için kira sözleşmelerini göstermeleri gerekiyor. Çiftçiler, ayrıca belirlenen süre dışında da ürün değiştirme talebinde bulunabiliyor. Bu talepler, yıl sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Bakanlık, üretim bilgileri arasında farklılık tespit ettiğinde ise gerekli düzeltmeleri otomatik olarak yapabilecek.

Arazinin sulama durumu ile ilgili değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilirken, bu tarihten sonra gelen talepler yine üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından incelenecek. Kira fesih işlemlerinde, arazide ürün bulunduğunda kira sözleşmesi, ürünün hasat tarihine kadar geçerli olacak.

2026 üretim yılı için “Çiftçi Kayıt Sistemi” (ÇKS) başvuruları, yarın başlayacak ve 31 Aralık’ta sonlanacak. Yönetmelik, Pazartesi günü yürürlüğe girecek.