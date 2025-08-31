Çiftçi Kayıt Sistemi Değişti! Taahhütname Zorunlu

YENİ DÜZENLEME HAZIRLANDI

Arazilerin sulama durumları, kira işlemleri ve ürün değişikliği konusunda belgelendirme işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yapılan değişikliklerle birlikte, mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim gerçekleştiren çiftçiler, eğer kira sözleşmeleri bulunmuyorsa “taahhütname” ile başvuru yapabilecek.

Kamu arazilerine “taahhütname” ile başvuran çiftçiler, tarımsal desteklerden yararlanabilmek için kira sözleşmelerini sunmaları zorunlu olacak. Üreticiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunma imkanına sahip olacak. Bu talepler, üretim yılı boyunca tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Bakanlık tarafından üretim bilgilerinde bir farklılık tespit edilmesi halinde, gerekli düzeltmeler resen yapılabilecek. Arazilerin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonraki talepler de üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından göz önünde bulundurulabilecek.

ÇKS BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Kira fesih işlemlerinde, arazide hâlâ ürün bulunması durumunda, kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek. 2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları yarın başlayacak ve 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Yeni düzenleme, Pazartesi günü yürürlüğe girecek.