Çiftçi Kayıt Sistemine Yönelik Operasyonlar

ÇİFTÇİLİK KAYIT SİSTEMİ ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ

Çiftçilik Kayıt Sistemi üzerinden güncel rakamla 70 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik olarak Diyarbakır merkezli 6 ilde yapılan operasyonda toplam 161 şüpheli gözaltına alındı. Bilgilere göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde maliye hazinesine ait tarım arazileri ile ilgili 2021, 2022 ve 2023 yıllarında 57 bin 317 dekar tarım arazisinin sahte evraklar ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydedildiği belirlendi. Bu sahtekarlık sonucu 176 şüpheli, güncel değeri yaklaşık 70 milyon TL olan devlet destekleme ödemeleri aldı. Elde edilen bu haksız kazancın yaklaşık 13 milyon TL’sinin İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli bazı personellere aktarıldığı da tespit edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan çalışmaların ardından 10 Mart’ta Diyarbakır merkezli olarak Batman, Mardin, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri müdür ile birlikte 13 memurun yer aldığı toplam 190 adrese baskın yapıldı. Yaklaşık 161 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerden 75’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6’sı memur olmak üzere toplam 15 şüpheli tutuklandı. Bu durum, haksız kazançların sonlandırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.