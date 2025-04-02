Çiftçi, Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Konya’nın Çumra ilçesinde bir çiftçi, taş toplama makinesine sıkışan taşları çıkarmaya çalışırken feci şekilde hayatını kaybetti. Bu trajik olay, Çumra ilçesinin Karkın Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Mehmet Çetinkaya, kendi tarlasında taşları temizlerken taşların makineye sıkıştığını fark etti.

MÜDAHALE GİRİŞİMİ

Sıkışan taşları çıkarmak isteyen Çetinkaya, önce kolunu daha sonra da vücudunu makineye kaptırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrollerde, Mehmet Çetinkaya’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZE TÖRENİ

Mehmet Çetinkaya’nın cenazesi, bugün öğle namazını takip eden süre içerisinde Karkın Mahallesinde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek. Bu olay, yörede büyük bir üzüntü yarattı.