“Çiftçi Patatesleri Bedava Dağıtmayı Tercih Etti”

ZAFER ALAGEYİK’İN BEDAVA PATATES DAĞITIMI

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde çiftçi Zafer Alageyik, masraflarını karşılamadığı için tarladaki patatesleri halka bedava dağıttı. Bedava patates almak için vatandaşlar tarlaya akın etti. Alageyik, “Başka çiftçiler gibi toplayıp derelere, köprülere atmıyoruz. Halkımız, vatandaşlarımız faydalansın diye akşamdan beri anons ettirdim” şeklinde açıklama yaptı.

ÇİFTÇİLER ZARAR EDİYOR

Bu sene ekilen patateslerden zarar ettiklerini belirten Alageyik, “Bu sene tüm çiftçiler zarar ettik. Zararın nedeni ise mazotun, gübrenin yani masrafın yüksek oluşu” dedi. Masraflarını çıkarmadığından dolayı 60 dönümlük tarladaki patatesleri bedava dağıtmaya karar verdiğini aktardı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Tarlada patates toplayan Celal Savun isimli bir vatandaş ise “Allah, tarlanın sahibinden razı olsun” diyerek Alageyik’e teşekkür etti. Patateslerin bedava dağıtıldığına dair yapılan anonsların ardından vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği görüldü.