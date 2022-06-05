Çiftçi ve memura müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçi ve memurlara iki ayrı müjdesi olduğunu açıkladı.

Erdoğan, çiftçi ve memurlara iki ayrı müjde verdi. Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kızılcahamam’da partisinin ’30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Kamp süresinde güvenlik, dış politika, ekonomi, tarım ve enerji başlıklarını ele aldık. AK Parti istişare ile kurulmuş ve istişare kültürünü yaşatmış bir partidir, en büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz.

BAZEN ÜSLUBUMUZU SERTLEŞTİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ

Türkiye’nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar her dönemde vardı. Ancak bu kadar hırslı değildi. Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz. Bunun nedeni mesuliyeti yerine getirme çabasıdır.

ÇIRPINDIK, ÇIRPINIYORUZ

Hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirmeyeceğiz. Dışarıda Suriye’den Irak’a, Libya’dan Karabağ’a mazlumun olduğu her yerde bu onurlu duruşumuzu koruyacağız. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizi, milletimizle hizmet edecek bir anlayışla daha ileri taşıyacağız. Hak bildiğimiz yolda mücadeleden geri durmayacağız. Mazlumun olduğu her yerde bunu onurlu duruşumuzu koruyarak siyasetimizi yapacağız. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir, değişmeyecektir. Çırpındık, çırpınıyoruz. Allah ömür, millet de yetki verdiği sürece yola böyle devam edeceğiz.