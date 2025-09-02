Çiftçiler Alternatif Ürünlere Yönelecekler

ÇİFTÇİLERİN KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çiftçiler, yaşanan kuraklık ve artan girdi maliyetleri yüzünden ayçiçeği üretiminden vazgeçip arpa ve buğday gibi ürünlere yöneliyor. Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, kuraklık sebebiyle bu yıl ayçiçeği veriminde yüzde 50’ye varan kayıplar olduğunu vurguladı. Saygı, erken hasat yapıldığı tarlalarda dönüm başına yalnızca 60 ila 100 kilogram ürün elde edilebildiğini, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışın çiftçileri ekimden uzaklaştırdığını ifade etti.

GELECEK SEZONDAKİ ETKİLER

Saygı, önümüzdeki sezonda ayçiçeği ekiminin belirgin şekilde azalacağını ve çiftçilerin arpa ile buğday gibi alternatif ürünlere yönelmek zorunda kalacağını dile getirdi. Ayrıca Türkiye’nin yağ ihtiyacında Trakya’nın kritik bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, bu konuda çiftçilere destek çağrısında bulundu. Saygı, yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi maalesef 2025 yılı özellikle ayçiçeğini ekimden bu yana yağışlar özellikle geçici olarak bazı bölgelerde Orman Bölgesi dediğimiz özellikle Tekirdağ’ın sol tarafı biraz yağış aldı ama genel anlamda yağış konusunda kurak bir sezon geçirdik” ifadelerini kullandı.

MALİYET ARTILARI VE ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI

Saygı, “Ayçiçeğinin görüntüsü hiç iç açıcı değil. Erken biçilen ayçiçeklerinde verim 60 ile 100 kilo arasında bulunuyor. Bu da masrafların karşılanamaması demektir. Girdi fiyatları belimizi büküyor; mazot ve gübrede büyük artışlar var” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Özellikle gübre fiyatlarındaki artışın çiftçinin durumunu zorlaştırdığını belirtti. Bu yıl ayçiçeği ekiminin çok azalacağını ve çiftçilerin diğer ürünlere yöneleceğini aktardı. Saygı, Türkiye’nin yağ konusunda dışa bağımlılığını vurgulayarak, “Trakya’da bu konuda olmazsa olmazı. Onun için buradan Sayın büyüklerimize çiftçim adına seslenmek istiyorum, bizlere sahip çıkılması lazım” dedi.