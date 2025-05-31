Çiftçiler, Ekim Kotasını Daraltmaya Tepki Gösterdi

ÇİFTÇİLERİN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkşeker’e ait Yozgat Şeker Fabrikası’nın hammadde ihtiyacını karşılayan bölge çiftçilerine verilen ekim kotasının ekim gerçekleştikten sonra daraltılmasına sert tepki gösterdi. Son günlerde gündeme gelen pancar kotası iptali uygulamasının çiftçiyi ekonomik olarak zor duruma soktuğunu ve üreticinin yok sayıldığını ifade eden Aydoğmuş, “Burayı satma planlarınız var olabilir. Bu vardı toplumun desteğiyle vazgeçildi. Biz burayı sattırmayız” sözlerini kaydetti.

PANCAR ÜRETİCİLERİ ZORDA

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde çiftçilik yapan Ümit Çakal, çiftçilerin çaresiz kaldığını belirterek, “Ekmeyin diyorlar, biçmeyin diyorlar. Nasıl biçmeyeceğiz? Biz onlardan farklıyız, biz kendi çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını kazanmaya çalışıyoruz” dedi. Yozgat, Türkiye’nin en fazla şeker pancarı üretilen ikinci ili olarak yılda 1 milyon 640 bin 493 ton üretim yapıyor. Sorgun ve Boğazlıyan ilçeleri ile Çorum’daki şeker fabrikalarının hammadde ihtiyacı, Yozgat’ta üretilen pancardan karşılanıyor.

KOTADA DARALTMA DÜZENLEMESİ

Aydoğmuş, şeker fabrikası önünde çiftçilerle birlikte yaptığı açıklamada, bölgedeki çiftçilerin zor durumda olduğunu vurguladı. “Yozgat Sorgun’da su yok, sel yok burada fabrikada ne olacak,” diyen Aydoğmuş, mevcut hükümetin çiftçiye yönelik uygulamalarının sorun oluşturduğunu dile getirdi. Son üç yılda kotalarda bir daraltma yaşandığını belirten Aydoğmuş, çiftçilerin birçok masraf yaptığını, ekimi gerçekleştirdikten sonra verilen kotaların düşürülmesinin büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

FARKLI BİR DURUM SÖZ KONUSU

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Aydoğmuş’un ifadelerine göre, vatandaşlar sadece çiftçi olarak geçimlerini sağlama mücadelesindeler. Çiftçilerin ellerindeki kotaların düşürülmesi, ekonomik şartlar açısından ciddi bir zorluk yaratıyor. Çiftçiler, yaptıkları masrafların karşılığını almanın yanı sıra, ekim gerçekleştirmek için yaptıkları yatırımların heba olmasını istemiyor. Aydoğmuş, “Burası devletin fabrikası. Burayı satma planlarınız var olabilir. Biz burayı sattırmayız,” diyerek yetkililere seslendi.

SÖYLEMLER DİKKATE ALINMALI

Aydoğmuş, çiftçilerin yaşadığı zorlukların farkında olunması gerektiğini belirtti ve Yozgat milletvekillerine çağrıda bulundu. “Çiftçiye verdiğiniz kotayı, eğer çiftçi üretim sonunda vermezse cezai müeyyide ile karşı karşıya kalıyor. Ancak üretim bitmemişken kota küçültmek bir zulümdür. Bundan vazgeçin,” şeklinde konuştu. Çiftçilerin sesi duyulmadıkça köylülerin endişeleri devam edecek.