Çiftçiler, Konteynerler İçin Tepki Gösterdi

ÇİFTÇİLERİN TEPKİSİ

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde çiftçiler, tarım arazilerine yerleştirilen konteynerler ve çekilen tel örgüler nedeniyle rahatsızlık duyuyor. Bu uygulama çiftçilerin tarlalarına girememesine yol açarak, engellerin ortadan kaldırılmasını talep ediyor. Vatandaşlardan Ramadan Er, “Yasak olmasına rağmen bölgeye konteyner evler konulmaya devam ediyor” diyerek duruma dikkat çekiyor. Ayrıca, arazilerin Büyük Ova Projesi’ne dahil olduğunu hatırlatıyor. Er, “Üzerine tel örgü çekilemez, konteyner konulamaz, ağaç dikilemez” sözleriyle mevcut durumun yasal olmayan tarafını vurguluyor. Buna karşılık, hisselerin arsa gibi satıldığını belirtiyor ve konteynerlerin tarım yapmalarını engellediğini dile getiriyor. Çiftçiler, yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını bekliyor.

MAĞDURİYETLER ARTIYOR

Ramadan Er’in ardından konuşan çiftçilerden Ergün Kırçak, tel örgüler yüzünden mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor. Kırçak, “Konteynerlerin bulunduğu yerde 26 dönüm tarlam var. Kaldırılacak deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu sorun artık bizim gücümüzü aştı” diyerek sorunun ciddiyetine dikkat çekiyor. Çiftçiler, yetkililerin bu konuda bir an önce harekete geçmesini talep ediyor.

BELEDİYE’NİN ÇALIŞMALARI

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, bölgede tel örgülerin ve konteynerlerin kaldırılması yönünde belediyenin gerekli çalışmaları sürdürdüğünü aktarıyor. Başkan Bozkurter, çiftçilerin mağduriyetini gidermek adına atılan adımların en kısa zamanda sonuçlanması gerektiğini vurguluyor.