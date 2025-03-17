Çiftçiler Limonları Don Tehlikesinden Korudu

ÇİFTÇİLERİN ÖNLEMLERİ İLE DONDAN KORUNDU

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki çiftçiler, zirai don olayından etkilenmeyen limonların kilogram fiyatını 15 TL olarak belirlemiş durumda. Akdeniz bölgesinde etkili olan soğuk hava, tarım alanlarına zarar vermişti. Bu olumsuz şartlar altında, Arsuz’daki limon bahçelerinde daldaki ürünler zarar görmüştü. Ancak çiftçilerin aldığı önlemler, ürünün bir nebze de olsa dondan etkilenmesinin önüne geçti. Şu an hasadı devam eden limon, tarladan 15 TL fiyatla satılıyor. Çiftlikte çalışan işçiler de günlük bin TL yevmiye kazanıyor.

MARKET FİYATLARIYLA TARLA FİYATLARI FARKLI

Soğuk havaların tarıma zarar verdiğini dile getiren 33 yaşındaki çiftçi Kadir Türkmen, “Arazimiz 40 dönüm. Sabah saat 07.00’de hasada başlayıp öğlen 12.00-13.00 gibi bitiriyoruz. 40 dönüm araziden 15-16 ton limon hasat ediyoruz. Marketlerde limon satışı 25 TL, tarlada ise 15 TL’den satılıyor. Şu anda bu limonları makasla zor kesiyoruz; elimizi attığımızda elimizle birlikte geliyor çünkü soğuktan dolayı ürünler çok zarar gördü. Adana’daki, Arsuz ve Erzin’deki çiftçiler şu anda zor durumda; don vurdu, ürünler gitti. Ancak Hatay Arsuz’daki limonlar iyi durumda, buraya fazla don vurmadığı ve çiftçilerin önlemler almış olmalarından dolayı limonların durumu oldukça iyi. Üreticiler de Hatay’a gelip limon alıyorlar. Biz yevmiye olarak bin TL kazanıyoruz” diyerek durumu özetledi.