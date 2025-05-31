Haberler

Çiftçiler Patates Desteği Bekliyor

ÇİFTÇİLER PATATES DESTEK BEKLİYOR

Bitlis’in Ahlat ilçesinde tarım yapan çiftçiler, depolarda bekletilen patateslerin alınması için acil destek bekliyor. Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, bölgedeki çiftçileri ziyaret ederek durumu değerlendirdi. Demirden, ilçede üretilen patateslerin yaklaşık 20 bin tonunun satılmadığı için depolarda beklediğini ifade ediyor.

PATATESLER ÇÜRÜME TEHLİKESİ ALTINDA

Demirden, “Çiftçilerimiz çok mağdur, devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Havanın sıcak gitmesi nedeniyle patatesler çürümek üzere. Çiftçilerimiz alım desteği istiyor.” diyerek, çiftçilerin içinde bulunduğu zor durumu dile getiriyor. Patates üreticisi Necat Eliş de yaşadığı sorunları aktarıyor; “500 ton patates elimde kaldı. Patatesleri satamazsak, çöpe dökmemiz gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz.” diyerek destek çağrısında bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Polonya Ziyareti, İkili Görüşmeler Yapıldı

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Polonya'da resmi temaslar gerçekleştirerek savunma işbirlikleri hakkında ikili görüşmelerde bulundu.
Haberler

OPEC+ Ülkeleri Üretimi Artıracak

OPEC+ ülkeleri, küresel piyasa koşullarını dikkate alarak günlük petrol üretimini 411 bin varil artırma kararı aldı, bu durum önceki üretim kesintilerinin sonlandırılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.