Çiftçiler Patates Desteği Bekliyor

ÇİFTÇİLER PATATES DESTEK BEKLİYOR

Bitlis’in Ahlat ilçesinde tarım yapan çiftçiler, depolarda bekletilen patateslerin alınması için acil destek bekliyor. Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, bölgedeki çiftçileri ziyaret ederek durumu değerlendirdi. Demirden, ilçede üretilen patateslerin yaklaşık 20 bin tonunun satılmadığı için depolarda beklediğini ifade ediyor.

PATATESLER ÇÜRÜME TEHLİKESİ ALTINDA

Demirden, “Çiftçilerimiz çok mağdur, devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Havanın sıcak gitmesi nedeniyle patatesler çürümek üzere. Çiftçilerimiz alım desteği istiyor.” diyerek, çiftçilerin içinde bulunduğu zor durumu dile getiriyor. Patates üreticisi Necat Eliş de yaşadığı sorunları aktarıyor; “500 ton patates elimde kaldı. Patatesleri satamazsak, çöpe dökmemiz gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz.” diyerek destek çağrısında bulunuyor.