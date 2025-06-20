Çiftçiler Sulama Birliği’ne İtiraz Etti

ÇİFTÇİLERDEN SULAMA ÜCRETLERİNE TEPKİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bazı çiftçiler, Vezirköprü Sulama Birliği’nin uydu üzerinden yaptığı nem tespitlerine dayanarak, sulama yapılmadığı halde kendilerinden ücret alındığı için şikayetçi olduklarını ifade ederek kaymakamlık ve savcılığa başvurdu.

MAĞDURİYETLERİNİ ANLATTILAR

Mahmatlı Mahallesi’nin eski muhtarı Ali Kaya, 2023 ve 2024 yıllarında hiçbir sulama talebinde bulunmadıkları halde destekleme ödemelerinden kesinti yapıldığını belirtti. Bu durumu “Bu sulama birliği çiftçinin 2024 kabusu oldu. Ellerinde bir cihaz varmış, uydudan arazide nem tespiti yapıyormuş. Eğer biz suladıysak, fıskiyeyi göstersin, boruyu göstersin. O fıskiyeden çıkan su 20 metre havaya fışkırıyor, görmemek mümkün değil. Buna rağmen bizim hesaplarımıza girip desteklemelerden para kestiler” diyerek anlattı. Dört dilekçe verdim, bir tanesine bir buçuk ayda cevap geldi. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Pancar ekmediğim halde param kesildi, pancar olmadığına dair resmi belgem var. Buna rağmen sadece 2 bin lirasını iade ettiler” diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Kaya, ayrıca Vezirköprü Sulama Birliği yöneticilerinin çiftçilerle irtibat kurmadığını iddia etti ve “Çiftçinin temsilcisi olması gereken kurum, çiftçiye kapalı. Ben siyasetçilerle, savcıyla, kaymakamla görüştüm ama birliğin başındaki kişiyle görüşemedim” dedi.

HESAPLARA YAPILAN KESİNTİLER

Yağanözü Mahallesi’nden çiftçi Ömür Şengül ise, “7 bin 700 metrekare pancar ektim. Resmi kayıtlarla sabit. Ancak bana 25 bin 500 metrekarelik alan sulanmış gibi ücret çıkarıldı. Toplamda 45 bin 500 lira borç çıkarıldı. Bu da yetmezmiş gibi faize girdi. Mazot, gübre, destekleme farkları geldiğinde bu borç kesiliyor. Bu adaletsizliktir. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. Vezirköprü Sulama Birliği ise suçlamalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.