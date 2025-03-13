Çiftçiler, Sulama Ücretlerine Tepki Gösterdi

ÇİFTÇİLER YÜKSEK SULAMA ÜCRETLERİNE TEPKİ GÖSTERİYOR

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki çiftçiler, sulama birliği tarafından son birkaç yılda dekar başına alınan sulama ücretlerine yapılan yüksek zamları protesto ediyor. Çiftçiler, sulama ücretlerinin yükselmesi nedeniyle hasat sonrası kazançlarının büyük bir kısmının sulama birliğine gittiğini belirtiyor. Özlüce kırsal mahallesinde toplanan çiftçiler, Topçu Gündaş Sulama Birliği’nin pamuk üretimindeki sulama ücretini 2 bin 900 TL’ye çıkardığını ifade ediyor.

ÜCRET ARTISLARI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Sabri Karaca, geçen yıl 50 dönüm alan için 100 bin lira sulama ücreti öderken, bu yıl aynı alan için 150 bin lira ödediğini belirtti. Karaca, “Kazandığımızı suya veriyoruz. Suyun maliyeti çok pahalıdır” sözleriyle durumu özetliyor. Adnan Öztürk ise, ziraat odası başkanlarını eleştirerek, “Artık 200 dönüm ekiyordum ama şimdi 50 dönüme düştüm. Ziraat odası başkanları ne iş yapıyor? Hepsi koltukta oturup maaş almak için burada” diyerek sitemde bulundu.

DESTEKLEMELERİN YETERSİZLİĞİ

Bilal Zeren, 2021 yılında çiftçilerin döner başına aldıkları devlet desteklerinin çok azını sulama ücretlerine ödediklerini, fakat bu yıl ödemenin çok daha fazla olduğunu aktardı. Zeren, elektrikli sulama suyunun maliyetinin yüksek olduğunu ifade ederken, “Bu sayaçları çiftçi olarak denetleyemiyoruz, inisiyatif onlarda. Her yıl Türkiye’deki enflasyonun üstünde bir sulama artışı oluyor” dedi. 2024 yılı itibarıyla, sulama ücretinin alınan desteklemenin çok üstünde olduğunu belirtti.

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI GÜNDEME GETİRİLİYOR

Ziraat Mühendisi Abdurrahman Aydoğdu, Suruçlu çiftçilerin sorunlarını dile getirmek için orada olduklarını ifade ederek, “Suruç’ta sulama suyu ücreti çok yüksek ve çiftçiler sürekli zarar ediyor” dedi. Sulama birliği, bu yıl dönüm başına pamukta 2 bin 900 TL, Mısırda 2 bin 175 TL, arpa ve buğdayda ise bin 160 TL ücret talep ediyor.