Çiftçiler, Zararlı Bitkiye Karşı Önlem Aldı

ÇİFTÇİLER ZARARLI BİTKİYE KARŞI ÖNLEM ALIYOR

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde yer alan bazı tarım alanları, don olayından zarar gördü. Yağışların ardından çiftçiler, ürünlerinin kalan kısımlarını kurtarmak amacıyla ilaçlama işlemine yöneldi. Normalde yeşil görünmesi gereken araziler, ‘hardal’ bitkisi nedeniyle sarı bir renk aldı. Görsel olarak ilgi çekici bir manzara ortaya çıksa da, bu zararlı bitki tarlaları kapladı. Çiftçiler, hardal bitkisine karşı önlem almaya başladı.

ZARAR GÖREN ÜRÜNLERİN DURUMU

Yalnızca 15 yıldır çiftçilik yapan Murat Şahbaz, nohut, mercimek ve buğday yetiştirdiğini aktardı. Şahbaz, “Burası kıraç. Sulu arazimiz yok. Bu yüzden nohut, mercimek ve buğday yetiştiriyoruz. Şu an nohudun hastalık ilacını atıyoruz. Nohutlar hasta olmuş. Eğer ilaç atmazsak tamamen kuruyup gidiyor. Yüzde 80 ürün kaybı yaşama durumumuz var. Don olayıyla sonrası ürünler sorunlu çıktı sonra kurudu. Nohudun farklı olması gerekiyordu, mercimeklerimiz çok kötü. 600 dönüm buğday ekili alanım var, yaklaşık 200 dönümü zarar gördü. Şu an bile gece ve gündüz ısısı çok farklı. Bu da bitkiye zarar veriyor,” şeklinde konuştu.

MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Mevsim değişikliklerinin dışsal nedenlerden kaynaklandığını belirten Şahbaz, “Bu işi biraz daha bilinçli yapmayı isteriz. Bölgemizde Tarım Kredi Kooperatifi var. İlaç aldığımız yerler ziraat mühendisi. ‘Şu dozda şu kadar ilaç atın’ diyorlar,” dedi. Ayrıca, arazinin parçalı olmasının tarım için elverişsiz olduğunu dile getirdi. Şahbaz, “Arazimiz parçalı. 3 veya 5 dönüm. Kendi adıma arazi bütünleşmesini isterim,” şeklinde vurguladı.