Çiftçiler, Zararlı Bitkiye Karşı Önlem Aldı

ÇİFTÇİLER ZARARLI BİTKİYE KARŞI ÖNLEM ALIYOR

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde bazı tarlalar, don olayından dolayı zarar gördü. Yağışların ardından çiftçiler, ürünlerin kalan kısmını kurtarmak ve önlem almak amacıyla ilaçlama yapmaya başladı. Normalde yeşil görünmesi gereken tarlalar, buğdaya zarar veren ‘hardal’ bitkisiyle kaplanarak sarı renge büründü.

BİLİNÇLİ TARIM HAÇLIĞI

15 senedir çiftçilik yapan Murat Şahbaz, nohut, mercimek ve buğday yetiştirdiğini belirtti. Şahbaz, “Burası kıraç. Sulu arazimiz yok. Bu yüzden nohut, mercimek ve buğday yetiştiriyoruz. Şu an nohudun hastalık ilacını atıyoruz. Nohutlar hasta olmuş. Eğer ilaç atmazsak tamamen kuruyup gidiyor. Yüzde 80 ürün kaybı yaşama durumumuz var. Don olayıyla sonrası ürünler sorunlu çıktı, sonra kurudu. Nohudun farklı olması gerekiyordu; mercimeklerimiz çok kötü. 600 dönüm buğday ekili alanım var, yaklaşık 200 dönümü zarar gördü. Şu an bile gece ve gündüz ısısı çok farklı. Bu da bitkiye zarar veriyor” dedi.

PARÇALI ARAZİLER ZORLUK ÇIKARIYOR

Mevsim değişikliklerinin kontrol edilemeyen nedenlerden kaynaklandığını belirtirken Şahbaz, “Bu işi biraz daha bilinçli yapmayı isteriz. Bölgemizde Tarım Kredi Kooperatifi var. İlaç aldığımız yerler ziraat mühendisi. ‘Şu dozda şu kadar ilaç atın’ diyorlar” açıklamasında bulundu. Ayrıca, teknoloji açısından dünya ile yarışacak düzeyde olduklarını dile getirerek, “Arazimiz parçalı. 3 veya 5 dönüm. Kendi adıma arazi bütünleşmesini isterim” ifadelerini kullandı.