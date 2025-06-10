Çiftçiler, Zararlı Bitkiye Karşı Önlem Aldı

ÇİFTÇİLER ZARARLI BİTKEYE KARŞI ÖNLEM ALIYOR

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesindeki bazı tarlalar don olayından zarar gördü. Yağmur sonrası çiftçiler, ürünlerinin kalan kısmını korumak ve zararları en aza indirmek için ilaçlama faaliyetlerine başladı. Olası yeşil bir görünüm sergilemesi gereken tarlalar, sarı renkte görünmeye başladı. Görüntüler görsel bir şöleni andırsada, mahsulü etkileyen ‘hardal’ bitkisi tarlaları kapladı. Bu zararlı bitkilerle mücadele için çiftçiler harekete geçti.

15 yıldır çiftçilikle uğraşan Murat Şahbaz, tarlalarında nohut, mercimek ve buğday yetiştirdiğini belirtti. Şahbaz, “Burası kıraç. Sulu arazimiz yok. Bu yüzden nohut, mercimek ve buğday yetiştiriyoruz. Şu an nohudun hastalık ilacını atıyoruz. Nohutlar hasta olmuş. Eğer ilaç atmazsak tamamen kuruyup gidiyor. Yüzde 80 ürün kaybı yaşama durumumuz var. Don olayıyla sonrası ürünler sorunlu çıktı sonra kurudu. Nohudun farklı olması gerekiyordu, mercimeklerimiz çok kötü. 600 dönüm buğday ekili alanım var, yaklaşık 200 dönümü zarar gördü. Şu an bile gece ve gündüz ısısı çok farklı. Bu da bitkiye zarar veriyor” dedi.

MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

Mevsim değişikliklerinin dış etkenlerden kaynaklandığını belirten Şahbaz, “Bu işi biraz daha bilinçli yapmayı isteriz. Bölgemizde Tarım Kredi Kooperatifi var. İlaç aldığımız yerler ziraat mühendisi. ‘Şu dozda şu kadar ilaç atın’ diyorlar” şeklinde konuştu.

ARAZİ DAĞILIMI SORUNU

Teknolojik olarak dünya ile rekabet edecek düzeyde olunduğunu vurgulayan Şahbaz, “Arazimiz parçalı. 3 veya 5 dönüm. Kendi adıma arazi bütünleşmesini isterim” ifadelerini kullandı.