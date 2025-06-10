Çiftçiler, zararlı bitkiyle mücadele ediyor

DON OLAYINDAN SONRA ÜRÜNLERİNZARARA UĞRADI

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesindeki bazı tarlalar, don olayından etkilenerek zarar gördü. Yağışların ardından çiftçiler, mahsullerinin kalan kısmını korumak için ilaçlama işlemlerine başladı. Normalde yeşil görünmesi beklenen tarlalar, bu dönemde sarı bir renk aldı. Bu görüntü görsel bakımdan etkileyici olsa da, zarar veren ‘hardal’ bitkisi tarlaları kapladı. Çiftçiler, bu zararlı bitkiye karşı önlem almanın yollarını arıyor.

ÇİFTÇİLER ZARAR GÖRMEMEK İÇİN MÜDAHALE EDİYOR

15 senedir çiftçilik yapan Murat Şahbaz, nohut, mercimek ve buğday yetiştirdiğini belirtiyor. Şahbaz, “Burası kıraç. Sulu arazimiz yok. Bu yüzden nohut, mercimek ve buğday yetiştiriyoruz. Şu an nohudun hastalık ilacını atıyoruz. Nohutlar hasta olmuş. Eğer ilaç atmazsak tamamen kuruyup gidiyor. Yüzde 80 ürün kaybı yaşama durumumuz var.” diye konuştu. Ürünlerinin don olayından sonra sorunlu çıktığını ve ardından kuruduğunu belirten Şahbaz, nohudunun ve mercimeklerinin beklenenden çok daha kötü olduğunu ifade etti.

PARÇALI ARAZİLER TARIMI ETKİLİYOR

Şahbaz, 600 dönüm buğday ekili olan alanının yaklaşık 200 dönümünün zarar gördüğünü ve hava sıcaklıkları arasındaki büyük farkların bitkilere zarar verdiğini aktardı. Mevsim değişikliklerinin dışsal nedenlerden kaynaklandığını dile getiren Şahbaz, bölgelerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi’nin, ziraat mühendisleri aracılığıyla kendilerine ilaçlama hakkında bilgi verdiğini belirtti. Ayrıca, parçalı arazilerin tarım için elverişsiz olduğunu ve arazilerin bütünleştirilmesini arzuladığını söyledi.