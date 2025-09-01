Çiftçiler Ziraat Sorunlarını Açıkça Belirtti

KÖYLERİN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaz aylarında ziyaret ettiği köylerin genel sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gürer, “Sulama ve içme suyu, okul, internet, telefon, yol sorunları yanında önemli bir toplulaştırma ve tapu-kadastro sorunu da gittiğim çok köyde gündeme getirildi. Bu konu önemle ele alınmalıdır. Tapu kadastro sorunu köylerde mutlaka dikkate alınmalı ve toplulaştırma sorunsuz hızlandırılması sağlanmalıdır” diye belirtti. TBMM tatilinin başlamasıyla 80 köy ve kasaba ziyaret eden Gürer, bu ziyaretlerde geçim sıkıntısının en öncelikli sorun olduğunu aktardı.

KURAKLIK VE SULAMA SORUNLARI

Gürer, Aksaray, Konya ve Nevşehir illerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, çiftçi ve esnaf oda dernekleriyle görüştüğünü belirtti. Niğde’de 80 ayrı köy ve kasabayı ziyaret ederek sorunları yerinde dinlediğini kaydetti. “Niğde Ulukışla ilçesi başta olmak üzere tarımsal sulama suyunda ciddi sıkıntı var. Dereler, göletler kurumuş durumda. Bazı köylerde içme suyu sorunları da başlamış. Yeraltı suları giderek çekiliyor. KOP bölgesi su sorunu ilk sıralarda yer almaya başlamış. Kuraklık bölgeyi tehdit ediyor, verimi ve üretimi etkiliyor” açıklamalarında bulundu.

İLETİŞİM SORUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gürer, zirai donun bahçe ürünlerine verdiği zararı değerlendirirken, “Elma, kayısı, şeftali ve kiraz başta olmak üzere zararlar bir an önce karşılanmalı” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda internet ve telefon çekim sorunlarının çoğu köyde önemli bir sorun haline geldiğini belirtti. “Köylerde telefon ve internet sorunlarının bir an önce giderilmelidir” dedi. Bu sorunların, özellikle öğrencilerin iletişiminde de büyük sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE DİKKAT

Kırsalda düşen nüfus nedeniyle birçok köy okulunun kapalı olduğunu ve taşımalı eğitimin sağlandığını vurguladı. “Köyde öğrenci varsa okul açık kalmalı. Bazı köylerdeki sağlık ocakları da kullanılmadığı için harabe durumda” şeklinde ekledi. Gürer, köy okullarının ve sağlık ocaklarının onarılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bazı köy yollarında sorunlar yaşandığını, yolların iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÇEVRE SORUNLARI ÖNE ÇIKIYOR

Gürer, bölgedeki çevre sorunlarına da değinerek, köylülerin maden çalışmaları nedeniyle şikayetçi olduğunu söyledi. Bu tür çalışmaların çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Gürer, üreticinin bu yıl başta patates olmak üzere çeşitli ürünlerde umduğunu bulamadığını belirtti. “Sebzede de artan girdi maliyetine rağmen üretici başabaş noktasında satış yapıyor” diye aktardı. Hayvancılıkla ilgili ise artan yem fiyatları ve şap hastalığı nedeniyle yaşanan kayıpların zorluklar oluşturduğunu vurguladı.

TAPU VE KADASTRO SORUNU ACİL ÇÖZÜLMELİ

Son olarak Gürer, köylerdeki yaşam koşullarının daraldığını ve verilmesi gereken hizmetlerde yetersizliklerin arttığını belirtti. “Tapu kadastro sorunu köylerde mutlaka dikkate alınmalı” diyerek, bu sorunun önemine dikkat çekti.