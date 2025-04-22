Çiftçilere 12 Ton Korunga Desteği Verildi

DİYADİN’DE KORUNGA TOHUMU DESTEĞİ

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, tarımsal üretimi artırmak amacıyla önemli bir gelişme yaşandı. Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki çiftçilere toplamda 12 ton korunga tohumu dağıtımı sağlandı. Bu destek, özellikle yem bitkisi olarak bilinen korunganın, hayvancılıkla uğraşan üreticiler için taşıdığı büyük öneme dikkat çekiyor.

Tarım Müdürlüğü yetkilileri, yapılan dağıtımın yerli üretimi desteklemek ve çiftçilerin yem maliyetlerini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Çiftçiler, sağlanan bu destekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ediyor. Ayrıca, bu tür desteklerin tarımsal kalkınmaya katkı sağladığını dile getiriyorlar.