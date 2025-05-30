Çiftçilere 251,3 milyon Lira Ödeme Yapılacak

BİLGİLERİ GÜNCELLEYEN PAYLAŞIM

Tarım ve Orman Bakanlığı, destekleme ödemelerine dair önemli bir güncelleme yaptı. Bakanlığın sosyal medya platformlarında paylaştığı bilgilere göre, toplam 251 milyon 273 bin 225 lira tutarındaki destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılması planlanıyor. Paylaşımda “251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” sözlerine yer verildi.

Yapılan paylaşımda destek ödemelerinin dağılımına ilişkin önemli bilgiler de yer aldı. Küçük ölçekli balıkçılık desteği için 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 102 milyon 606 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği için ise 17 milyon 635 bin 925 lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.