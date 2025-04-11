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Çiftçilere 5.496.099.462 Lira Ödeme Yapılacak

DESTEK ÖDEMELERİ ÇİFTÇİLERİ BULUŞTURUYOR

5 milyar 496 milyon 99 bin 462 liralık destekleme ödemesi, çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu konudaki bilgilendirmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yumaklı, yaptığı açıklamada “bugünü” işaret ederek tarımsal ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

BAKAN YUMAKLI’DAN DESTEK MESAJI

Detayları paylaşan Bakan Yumaklı, çiftçilere olan desteklerinin toprakları bereketlendirdiğini vurgulayarak, “5 milyar 496 milyon 99 bin 462 lira destekleme ödeneğini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun.” dedi. Verilen bilgilere göre, mazot ve gübre desteği için belirlenen tutar 5 milyar 464 milyon 616 bin 638 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için ise 31 milyon 482 bin 824 lira olarak belirlendi.

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