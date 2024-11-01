Çiftçilere Zirai Don Tehlikesi Uyarısı

ÇİFTÇİLER ZİRAİ DON TEHLİKESİNE KARŞI UYARILDI

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki düşüş sebebiyle çiftçileri zirai don tehlikesine karşı bilgilendirdi. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Ankara’da hava sıcaklıkları belirgin bir şekilde azalacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar günü itibarıyla kuzeybatı bölgelerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi ve 5 ila 9 derece düşmesi beklenmektedir” denildi.

SICAKLIKLAR 0-11 DERECE ARASINDA OLACAK

Açıklamada, Ankara’da en düşük ve en yüksek sıcaklıkların 0 ile 11 derece arasında olmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca, “Tarımsal faaliyetler açısından ortaya çıkabilecek zirai don riskine karşı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerinin, meteorolojik değerlendirmelerinin ve erken uyarılarının takip edilmesi büyük önem taşımaktadır” ifadesine yer verildi.