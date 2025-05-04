Çiftçilerin Borçları Hızla Artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründeki sorunlara dikkat çekti. 20 yılda çiftçilerin borçlarının 187 kat arttığını ve destek ödemelerinin ise sadece 33 kat yükseldiğini belirtti. Gürer, “Tarımsal üretimde arz açığı olan ürünler yanında sulama suyu, arazi toplulaştırma, yeniden taban fiyat ve ürün alım garantisi sağlanmalı ve yeni bir kooperatifçilik anlayışı geliştirilmelidir. İthalatçı anlayış yerine, yerli üretimi öncelikli hale getirmek için planlı tarım politikalarına geçiş yapılmalıdır” dedi.

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ KRİZ

Gürer, Türkiye’nin gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında zirvede olduğunu ve bunun tüm halkın gıda maddelerine ulaşmasını zorlaştırdığını aktardı. Şubat 2025 itibarıyla gıda enflasyon oranının yüzde 35.1’e ulaştığını belirten Gürer, “OECD ülkelerinde gıda enflasyonu ortalama yüzde 4,4. Biz, bu oranı yaklaşık sekiz kat aşarak gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci, dünya genelinde ise en kötü durumda olan ülkelerden biriyiz” ifadelerini kullandı. Tarım sektöründeki istihdamın da azaldığına dikkat çeken Gürer, “2002 yılında tarımda çalışanların oranı yüzde 35 iken 2024 itibarıyla bu oran yüzde 14.8’e düştü” dedi.

ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ARTMAKTA

Gürer, çiftçilerin borçlarının son yıllarda artarak sürdüğünü vurguladı, “2005 yılında çiftçilerin toplam borcu 5 milyar TL iken, 2025 yılında bu borç 935 milyar TL’ye çıkmış durumda. Çiftçilerimizin borcu 187 kat artmış” diyerek bu durumun tarım sektörünün sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ifade etti. Destek ödemelerini de değerlendiren Gürer, “2005 yılında çiftçilere 4 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapılmışken, 2025 yılı itibarıyla bu destek 135 milyar TL’ye çıktı” dedi.

GELECEKTEKİ RİSKLER VE ÇÖZÜMLER

Gürer, Türkiye’nin tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından kritik bir dönemde olduğunu, ani iklim değişikliklerinin çiftçiler için zorluklar yarattığını belirtti. “Ürün ve rekolte kayıpları yaşanıyor. Tarımda kamucu bir anlayışın olmaması ve piyasanın tüccara bırakılması dengeleri bozuyor. Eğer tarım politikalarını gerçekçi bir planlama ile değiştirmezsek gıda güvenliğimiz tehdit altında kalacak” diye uyardı. Tarımda reform ihtiyacının altını çizen Gürer, “Bu sorunlar çözüm bekliyor. Eğer gereken adımlar atılmazsa, sadece tarım sektörü değil, tüm vatandaşlarımız olumsuz etkilenecektir” dedi.