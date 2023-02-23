Çiftçilerin kredi borcuna erteleme

7.7’lik deprem sonrası ekonomik adımlar atılmaya devam ediyor. Çiftçilerin kredi borçlarının 1 yıl ertelendiği öğrenildi.

Depremlerden zarar gören illerdeki çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları 1 yıl ertelendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulacak. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından kullandırılan ve 6 Şubat itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan, vadesi 1 yılın üzerinde olanlarda 1 yıl içinde başvuru yapılan veya vadesinden itibaren bekleme süresi içinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihlerinden itibaren bir yıl ertelenecek.