Çiftçilerle Üretimin Önemi Vurgulandı

ÇİFTÇİ ZİYARETİ VE DESTEK

Tokat Pazar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, çiftçileri ziyaret ederek destek sağladı. Kapar, teknik ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, özellikle mısır ve ayçiçeği ekimi yapan üreticilerle bir araya gelerek sohbet etti.

ARAZİ KONTROLLERİ VE EKİM ÇALIŞMALARI

Sahada arazi kontrollerine devam ettiklerini aktaran Kapar, “Birlikte üretiyoruz, ülkemiz kazanıyor. Verimli arazilerimizde bir hafta içinde yaklaşık yüz bin dekar mısır ve ayçiçeği tohumlarının ekimleri tamamlanacaktır.” şeklinde konuştu. Ayrıca, emeği geçen tüm çiftçilere bereketli bir üretim dileğinde bulundu.

PRODUCULAR’DAN TEŞEKKÜR

Ziyaretin ardından, üreticiler Kapar ve teknik personele destekleri için teşekkür etti. Ekip, çiftçilerin yanında olduklarını ve üretim sürecinde her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.