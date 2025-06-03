Çifte Kupa İle Sezonu Tamamlayan Galatasaray

GALATASARAY’IN ÇİFTE KUPALI SEZONU

Süper Lig’de 2024-25 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray’da, 2 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çeken Gabriel Sara, şampiyonluk yarışı, kupa zaferi gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, çifte kupalı sezonu “İnanılmaz” olarak değerlendirip, “Başından beri zaten bu iki kupayı almak istiyorduk. Gurur duyduk, hepimiz hep birlikte” diyerek duygularını aktardı.

TRANSFER SÜRECİ VE AİLESİ

Galatasaray’a transfer olma süreci hakkında konuşan 25 yaşındaki oyuncu, “Çılgın bir şey. Aslında başta istemiyordum. Eşim hamileydi ve doğum yaklaşıyordu. Futbol benim hayatım. Kim olduğumu bu belirliyor. Günün sonunda çok mutluyum ve gururluyum burada olduğum için” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yolundaki baskı hakkında gelen soruya ise Sara, “Açıkçası hayır. Çünkü dilini anlamıyordum. Dolayısıyla anlamadığım bir şeyden de rahatsız olmuyordum. İyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum” diyerek yanıtladı.

İNGİLTERE VE TÜRKİYE FUTBOL KÜLTÜRÜ

İngiltere Championship’ten Türkiye’ye transfer olan Gabriel Sara, iki lig arasındaki farkları konuşarak, “Futbolun Türkiye’de daha duygusal olduğunu düşünüyorum. Galatasaray çok büyük bir takım. Stat her zaman dolu. Hep kazanmak zorundayız. Tutku büyük bir fark” dedi. Ayrıca, Türkiye’de berabere kalmanın ya da maç kaybetmenin sonuçlarını düzeltme açısından daha zor olduğunu detaylandırdı.

MEVKİİ VE OYUN STİLİ

Sezon başında 8 numara pozisyonunda görev alan Sara, sonrasında 10 numaraya geçiş yaptı. Bu değişimle ilgili, “İkisi de iyi benim için. Oynamak en önemlisi. 8 numarada daha çok topla oynayabiliyor, 10 numarada daha fazla ceza sahasına giriş yapabiliyorum” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Teknik direktör Okan Buruk’un kendisinden beklentilerini de açıklayan Sara, “Daha çok boşluğa koşu yapmak diyebilirim. 9 numara veya orta sahalar için pozisyon yaratmak ve rakibi manipüle etmek” şeklinde belirtti.

KAFA GOLÜ ASİSTİ ve FUTBOL HAYATI

Çoğu asistinin kafa golü olması konusunu da değerlendiren Sara, “Bu, futbola başlamasından beri içimde vardı. Takımda kafa toplarında etkili olan birçok isim var” ifadesiyle sürecin doğal bir parçası olduğunu belirtti. Futbolun hayatında merkezi bir yer tuttuğunu ve babasıyla başladığını aktaran Sara, “Ben kendimi bildim bileli futbolun içerisindeyim. 7 gün, 24 saat” diyerek bu tutkusu hakkında daha fazla bilgi verdi.

GELECEK HEDEFLERİ VE MİLLİ TAKIM RÜYASI

Gelecek sezon için kendisini daha iyi bir seviyeye ulaştıracağını söyleyen Sara, “Şu anda olmam gereken seviyede değilim. Önümüzdeki sezon çok daha iyi olacağımı düşünüyorum” dedi. En büyük hayalinin milli takımda oynamak olduğunu belirten 25 yaşındaki orta saha, “En büyük hayalim Brezilya Milli Takımı’nda oynamak” ifadesini kullandı.

Ocak ayında yaşadığı sakatlık sonrası erken sahalara döndüğüne dikkat çeken Sara, maçları kazanmak için acıyla oynadığını belirtti. Takımının Fenerbahçe ile oynadığı iki karşılaşmayı ise unutulmaz anlar arasında saydı.

TARAFTARLARA MESAJI

Röportajın sonunda Galatasaray taraftarına seslenen Gabriel Sara, “Umarım bu sezonu keyifle izlediniz. Önümüzdeki sezon size daha fazlasını vereceğiz” diyerek umut dolu mesajlar verdi.