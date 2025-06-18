Çifte Vatandaşlar, İSRAİL Ordusunda Yer Almamalı

ÇİFTE VATANDAŞLAR VE İSRAİL ORDU HİZMETİNE ELEŞTİRİ

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM kürsüsünden çifte vatandaşların İsrail ordusunda görev almasına karşı olduğunu dile getirdi ve bu durumun engellenmesi gerektiğini savundu. Ün, “Bazı Moşeler, İsrail’e savaş suçu işlemeye gidiyor. Bombaları atın, sonra dönüp hiçbir şey olmamış gibi yaşayın. Bu acil adım atılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

MECLİS’TEKİ KONUŞMASI

Milletvekili Ün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aynı zamanda İsrail vatandaşı olan kişilerinin İsrail ordusunda bulunuşlarını sert bir üslupla eleştirdi. Mısır’da gerçekleştirilen Küresel Refah Yürüyüşü’ne katıldığını belirten Ün, “7 Ekim’den bu yana bu Meclis çatısı altında defalarca dile getirdik. Basın toplantısı düzenledik, soru önergeleri, kanun teklifleri verdik. Dedik ki: Türkiye, İsrail çifte vatandaşlarının savaş suçlarına karışmasını engellesin” diye belirtti.

HUKUKİ, AHLAKİ VE SİYASİ SORUMLULUK

Ün, bu durumun sadece bir yasal boşluk değil, aynı zamanda bir “onur boşluğu” oluşturarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin ciddiyetini zayıflattığını ifade etti. Çifte vatandaşlığın yarattığı gri alanın, vicdanları yaralayan bir tabloya dönüşmesine işaret eden Ün, Türk ve İsrail vatandaşlığı bulunan kişilerin İsrail ordusunda askerlik yapma zorunluluğunun altını çizdi.

TEKLİFİN BEKLETİLMESİ

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da bu konuda önerge verdiğini belirten Ün, ancak teklifin komisyonda bekletildiğini hatırlattı. Ün, “Türkiye’de ‘Mehmetçik Gazze’ye’ sloganları atılıyor ama aynı anda Türkiye’den bazı Moşeler İsrail’e savaş suçu işlemeye gidiyor. Bu nasıl bir çelişki, nasıl bir aldatmaca?” şeklinde sorular yöneltti. “Gazze’de bir katliam görüntüsü ekranınıza düştüğünde hiç mi içiniz sızlamıyor?” diyerek durumu eleştirdi.