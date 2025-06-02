Çifteler Havuzundaki Sızıntılar Sorun Olabilir

GİDERİM ÇALIŞMALARI HUKUKİ SÜREÇLER GETİREBİLİR

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Öner, Sakaryabaşı mesire havuzunda meydana gelen sızıntıların ortadan kaldırılması için Çifteler Belediyesi tarafından çatlaklara kil ve benzeri malzemelerle müdahale edilmesinin olumsuz etkiler doğurabileceğini ifade etti. Öner, son 5 yılda yapılan su miktarı ölçümlerinde bölgede bazı değişimlerin gözlemlendiğini aktardı. Mesire havuzunun taş dolgu duvarlarında, tabanda bazı çatlaklar ve kaçakların tespit edildiğini bildiren Öner, “Özellikle yüksek su basıncının olduğu dönemlerde bu kaçaklar daha belirgin hale geliyor. Bu teknik durumun biliniyor.” dedi. Çifteler Belediyesi’nin 2024 yılı mart ayı sonu ve temmuz aylarında mesire havuzuna ait kapakları açarak havuzda depolanan suyu boşaltma ve temizlik çalışmaları için akademisyenlerle inceleme yaptığına dikkat çekti.

OLUMLU ETKİLERİ OLMAZ

Öner, havuzdaki sızıntı ve kaçak olduğu düşünülen alanlara kil ve benzeri malzemelerle müdahale edildiğinin belirtildiğini kaydetti. Bu çalışmaların havuzun birçok göze kaynaklarını olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Öner, “Kapanabilecek gözeler nedeniyle dolum süreci önemli ölçüde etkileniyor.” ifadesini kullandı. Sakaryabaşı kaynaklarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izin alınmadan yapılacak her türlü çalışma için hukuki süreç başlatılacağını dile getiren Öner, şöyle devam etti: “2024 yılı sulama sezonunda mesire havuzundan 356 dekar arazi için sulama birliği ile sadece hububat sulaması için şebeke dışı sözleşme yapılmıştır. Ancak vatandaşlar bu sözleşmeye uymayıp bu alanlara su ihtiyacı yüksek olan yeşil ürünler ekmiştir. Bu nedenle kanun gereği çiftçilere ceza uygulanmıştır.”

TEKNİK ÇÖZÜM SÜRECİ PLANLANIYOR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ), bölgede teknik kontrolleri devam ettirdiğini ve havuzdaki çatlakların kapatılması için enjeksiyon yöntemiyle dolgu ve özel katkılı beton kullanarak yapıların güçlendirilmesine yönelik planlamalar yaptığı bilgisini veren Öner, “Sonuç olarak, Sakaryabaşı kurumuş değil, kaynaklarda ciddi bir kriz yok. Havuzdaki kaçaklar biliniyor, teknik çözüm süreci planlanmış durumda. Ne Yapmalı? Doğal alanlarımızı koruyalım ama bilgiyle. Sorumluluğu sadece tek bir kuruma yüklemeden, herkesin gerekeni yapıp yapmadığını sorgulayalım.” şeklinde değerlendirdi.