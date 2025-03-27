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Çiftin Araçtaki Kanser İlaçları Çalındı

Ankara’dan yolculuk yapan çiftin talihsiz anı

KAN SER İLAÇLARI VE DEĞERLİ ALTINLAR ÇALINDI

Ankara’dan Şanlıurfa’ya gitmekte olan Ali Kınasakal (65) ve eşi Rukiye Kınasakal (58), Adana-Mersin otoyolu üzerinde mola verdikleri sırada hırsızlık olayıyla karşılaştı. 24 Mart günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki Yenice Gişeleri yakınlarında meydana gelen olayda, benzin istasyonuna gelen bir hırsız, çiftin aracını açarak içindeki kanser ilaçları ve 100 bin lira değerindeki altınları çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

NAKİL SÜRECİ GECİKTİ

Benzin istasyonunda mola verdikleri süre içinde yaklaşık 20 saniye gibi kısa bir zaman diliminde hırsızlık yapıldığını belirten Ali Kınasakal, “Şanlıurfa’ya kızımızı görmeye gidiyorduk. Molada otomobilimizi soyuldular. Eşimin tedavi sürecinde kullanmak zorunda olduğu kanser ilaçları ile altınlarımızı çaldılar. Şimdi o ilaçları bulamıyoruz ve parayla almak zorundayız. Eşim oldukça mağdur oldu, üzülüyor,” diye konuştu.

RUKİYE KINASAKAL’IN ENDİŞELERİ

Rukiye Kınasakal ise 3 yıldır süren kanser tedavisi nedeniyle yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, “Çantamı çaldılar ve çok zor durumda kaldım. Kanser ilaçlarım da çalındı. Bu yüzden ilaçları alamıyorum. İlaçlarım her 3 ayda bir yazılıyor ve bu durum sürecimi ciddi şekilde etkiliyor,” ifadelerini kullandı. Çift, yaşadıkları şok olay nedeniyle güvenlik güçlerine müracaat ederek şikayetçi oldu.

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