Çiftin Kanlar İçinde Bulunduğu İddia Edildi

OLAY YERİNDEKİ KİBRİTLER

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde, inşaat işçisi 30 yaşındaki Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder’den haber alamayan aile üyeleri, çiftin yaşadığı evin giriş katına gitti. Kapıyı açtıklarında, çiftin kanlar içinde yerde yattığını fark etti. Durumu yetkililere bildirmeleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÇOCUĞUNUN DEVLET KORUMASINA ALINDIĞI BELİRTİLDİ

Olay sırasında bir akrabalarının evinde bulunduğu öne sürülen 4 yaşındaki çocukları, devlet koruması altına alındığı açıklandı. Polis ekipleri, olay yerine gelen acılı aileyi sokağa şerit çekerek evden uzak tuttu. Yapılan otopsinin ardından, cesetler savcının incelemesi sonucu Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

İNTİHARİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Gerçekleştirilen detaylı inceleme sonucunda, Sinan Ejder’in eşini silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği saptandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ve olayın sebepleri araştırılıyor.