Çiftler 5 Mayıs 2025’i Seçti

NİKAH GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Evliliğe ilk adımı atacak pek çok çiftin nikah tarihi olarak 5 Mayıs 2025’i seçmesi, Çankırı Belediyesi Nikah Dairesi’nde büyük bir yoğunluğa neden oldu. Çankırı Belediyesi Evlendirme Memurluğu, bu özel günde yaşanan kalabalık dolayısıyla yarım saat aralıklarla 21 çiftin nikahını kıydı. Özellikle 5 Mayıs tarihi nedeniyle, Çankırı’da diğer günlere kıyasla 3 kat daha fazla nikah gerçekleştirildi.

ÖZEL TARİHLERDEKİ TALEP ARTIŞI

Belediyeden alınan son bir yıllık faaliyet raporları incelendiğinde, çiftlerin geçen yıl içerisinde özel tarihlere pek yönelmediği görülüyor. Ancak 5 Mayıs’a yönelik taleplerin son dönemlerde arttığı dikkat çekiyor. Kıyılan tüm nikahlar, Belediye Nikah Salonu’nda yapıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yeni evli çiftler adına Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi alanında fidan dikmeye başladıklarını belirtti. Esen, bu özel günde nikah kıydıran çiftlere fidan dikim sertifikalarını, nikah sonrasında evlilik cüzdanı ile birlikte verdiklerini ifade etti.