Çiftlik Evinde Baltayla Öldürülmüş Adam

ÇİFTLİK EVİNDE KATLİAM

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı bir çiftlik evinde erkek bir şahsın baltayla öldürülmüş halde bulunması, bölgede büyük bir şok etkisi yarattı. Olayın yaşandığı çiftlik evine dair yapılan araştırmalara göre, 25 yaşındaki Mustafa Karaman’ın, Salı gününden bu yana kayıp olduğu ve ailesinin 3 gün önce emniyete kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Savcılık ve jandarma, cinayetle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütmeye başladı.

AİLE DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Mustafa Karaman’ın ailesi, 3 gündür ondan haber alamayınca duruma el atarak emniyete gitti ve kayıp ihbarında bulundu. Baba, kaybolan oğlunun gitmiş olabileceği Üreğil Mahallesi’ndeki çiftlik evine giderek araştırma yaptı. Babası, çiftliğin bahçesinde oğlunun hareketsiz yattığını fark etti. Hemen 112 Acil Servis Hattı’na ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Karaman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi ve yapılan incelemede gencin balta ile öldürüldüğü tespit edildi. Olayda kullanılan balta, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı ve soruşturmanın derinlemesine devam etmesi için gerekli adımlar atılmaya başlandı.