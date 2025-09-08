Çiftlikköy Belediye Meclisi Üyesi İstifa Etti

İSTİFA SEBEPLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki belediye meclisinde “içkili yer bölgesinin genişletilmesi” önerisine karşı çıkan CHP’li Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Neslihan Bahadır, uygulanan mobbing ve özgür iradesine yapılan baskılar nedeniyle partisinden ayrıldığını duyurdu. Geçtiğimiz Eylül ayındaki birleşimde, sahil bölgesinde içkili yer bölgesinin genişletilmesi teklifi oylanmış ve CHP’li 8 üye “evet”, 2 CHP’li ile 5 AK Partili üye “hayır” demişti. Teklif, 8’e karşılık 7 oyla kabul edilmiştir. Neslihan Bahadır, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile istifa kararını açıkladı.

BAŞKAN VE PARTİ ARASINDAKİ TARTIŞMALAR

Bahadır, partisi tarafından kendisine baskı yapıldığını belirterek, “Ne yazık ki, özgür irademi kullanarak halka aykırı gördüğüm kararlara karşı çıktığımda üzerime gelinip bana karşı büyük baskı uygulanmıştır. Özellikle belediye meclisine sunulan, Çiftlikköy sahilindeki içki ruhsatı meselesinde, bu ruhsatın usule uygun olmadığını, Çiftlikköy halkının ortak yaşam alanını zedeleyeceğini açıkça gördüğüm ve buna karşı çıktığım için üzerime gelinip mobbing uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

HİRAÇ İLE TEHDİT VE KOVULMA OLAYLARI

Bahadır, “Halkın oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi ve halkın iradesini temsil eden bir kadın, kendi partisinin ilçe başkanı tarafından binadan kovulmuştur” diyerek, “İlçe başkanı, eğer bugün o koltukta oturuyorsa, teşkilata verdiği destekle orada kalıyor. Ben doğrudan halkın iradesiyle seçilmiş biriyim. Seçilmiş bir meclis üyesini binadan kovmak, yalnızca bana değil, Çiftlikköylü kadınlara, halkımıza ve demokrasimize yapılmış büyük bir saldırıdır” dedi.

AÇIKLAMA VE İSTİFA KARARI

Bahadır, toplantıda sözlü baskılara maruz kaldığını belirtti ve “Hiçbir ilçe başkanı, halkın iradesini temsil eden meclis üyelerinin kararına karışamaz” diyerek, yaşananların hukuku hiçe sayan bir anlayışın göstergesi olduğunu vurguladı. “Ben bir kadınım, ben bir mimarım ve en önemlisi ben bir seçilmişim. Kadın kimliğim üzerinden bana yüklenilmesini kabul etmiyorum. Bu baskılar yalnızca bana değil, Çiftlikköylü tüm kadınlara yapılmıştır. Yüksek sesle ilan ediyorum ki, artık hiçbir parti ya da kişinin baskısına boyun eğmeyeceğim” diyerek, bağımsız meclis üyesi olarak görevine devam edeceğini duyurdu. “Bundan böyle tüm duruşum Çiftlikköy halkının yararına hizmet etmek olacaktır” ifadelerini kullandı.